Lyon : après le feu d'artifice, bientôt une concertation publique sur la sécurité à la Guillotière

Un feu d'artifice tiré ce samedi 9 janvier à la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, suscite l'indignation des riverains. Sur place ce mercredi, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a rappelé l'ouverture prochaine d'une concertation publique sur les questions de sécurité.

Ce samedi 9 janvier en fin d'après-midi, un feu d'artifice a été tiré place Gabriel Péri, dans le 7e arrondissement de Lyon. Le collectif "La Guillotière en colère", qui dénonce les incivilités dans le quartier, a posté une vidéo des événements ce mercredi sur son compte Twitter.

La #Guillotiere est une nouvelle fois le théâtre du grand n’importe quoi ! Tirer un feu d’artifice au milieu des habitations, des arbres et d’un échafaudage, très malin 🤬🤬 l’incendie aurait été rapide pic.twitter.com/oCzwoU3vTk — !⃝ La Guillotière en colère !⃝ (@Guill_encolere) January 13, 2021

On y voit des fumigènes tirés à proximité de l'arrêt de tramway place Gabriel Péri, emplissant la place et les rues adjacentes d'une fumée rouge. Le collectif pointe en particulier le risque d'incendie, en raison de la proximité d'arbres et d'échafaudages. Aucun incident n'a cependant été signalé.

Ce mercredi 13 janvier, le maire de Lyon Grégory Doucet et le préfet du Rhône Pascal Mailhos sont allés visiter le nouveau commissariat du 7e arrondissement, non loin de la caserne de pompiers. Le maire de Lyon en a profité pour rappeler qu'une concertation publique incluant les associations, les habitants et les commerçants sera lancée le 26 janvier pour évoquer justement les questions de sécurité dans le quartier.