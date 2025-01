TNG : "Rencontre avec Michel B".,un méchant spectacle !

Au TNG, Denis Athimon endosse avec panache un personnage bourru et antipathique.

Sans les méchants, les salauds, les pourris jusqu’au trognon ; les gentils, les beaux, les généreux s’ennuieraient. Et nous ennuieraient. Au fond les méchants sont tout aussi nécessaires que les gentils.

Le Bob Théâtre a eu envie de zoomer sur le versant mauvais de nos vies, de nos actes et de nos personnalités. Il fait le point sur un méchant, un vrai de vrai, un costaud, un carabiné, un qui fait vraiment peur parce qu’il a vraiment fait du mal, Michel B., Vous ne le connaissez pas ? Il est justement là pour des confidences. Chut, taisez-vous, tenez-vous tranquille, écoutez-le se présenter à vous, vous parler du livre qu’il vient de publier. N’ayez pas peur, ne partez pas, un dispositif assure votre sécurité et si vous respectez le protocole en vigueur, rien ne peut déraper.

Seul en scène, Denis Athimon joue avec panache et virtuosité cet homme de l’ombre, incarnation de notre part obscure, qui suscite un mélange étrange de peur et de fascination et nous tient en haleine tout du long.

Rencontre avec Michel B. – Les 29 janvier et 1er février au TNG