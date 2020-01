Lyon : Amazon lance la livraison des courses en deux heures

C'est une nouveauté qui pourrait lancer quelques débats avant les élections municipales et métropolitaines. Amazon lance son service Prime Now à Lyon et propose désormais la livraison de produits frais et courses du quotidien en moins de deux heures.

En partenariat avec Monoprix, le géant Amazon vient de lancer son service Prime Now à Lyon, et une partie de l'agglomération dont Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Caluire, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Priest... Pour la première fois, Amazon propose la livraison des courses du quotidien, produits frais inclus en deux heures, de 14h à 22h en semaine et le samedi, de 10h à 14h le dimanche.

Les produits commandables sont issus du catalogue de Monoprix, tandis que le service est réservé aux abonnés Amazon Prime (49 euros par an). Amazon a choisi de sortir quelques promotions pour tenter de convaincre ses clients, avec une livraison en deux heures offerte dès 60 euros d'achat, et des réductions de 10 à 15 euros en fonction du montant de la première commande. Quant aux prix, ils sont dans la moyenne de ceux pratiqués dans les commerces des centres-villes, voire inférieurs.

L'arrivée d'Amazon sur la livraison des produits frais dans l'agglomération de Lyon ne devrait pas manquer de relancer quelques débats, notamment celui sur l'avenir des boutiques dans les centres-villes, mais aussi de la logistique et les moyens utilisés pour livrer ces produits frais.