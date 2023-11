La Métropole de Lyon confie son projet de station multi-énergies à Engie Solutions

La Métropole de Lyon a annoncé choisir GNVERT et Engie Vianeo, deux marques d'Engie Solutions dédiées à la mobilité durable, pour la conception et l’exploitation d’une station multi-énergies sur l’aire de Dardilly.

La décision a été annoncée en présence de Jean-Charles Kohlaas, vice-président de la Métropole de Lyon, ainsi que de Didier Liautaud, directeur général d'Engie Vianeo France et de Laurent Cherou, directeur commercial de GNVERT. Ainsi, la Métropole de Lyon a choisi les entreprises GNVERT et Engie Vianeo, deux marques qui appartiennent à Engie Solutions dédiées à la mobilité durable, afin de réaliser et exploiter une nouvelle station multi-énergies sur l’aire de Dardilly sur la M6.

Une station qui répond aux besoins du transport routier

Cette nouvelle station multi-énergies "bioGNC", c’est-à-dire "gaz naturel comprimé distribué sous forme gazeuse" fournira également des recharges électriques. "Une station distribuant du BioGNC à fort débit (1 998 Nm3/h) performante et fiable, permettra d’avitailler tout type de véhicule (poids lourds, bennes à ordures ménagères, bus, véhicules légers). D’autre part, une infrastructure de recharge pour véhicules électriques d’une puissance de 300kW jusqu’à 500kW y sera également installée. Tous les véhicules électriques pourront s’y recharger", indique le communiqué de la Métropole de Lyon.

Quelques chiffres à retenir. Deux compresseurs de BioGNC de 999 Nm3/h alimenteront deux bornes doubles pour faire le plein en six minutes. Deux bornes d’avitaillement en BioGNC seront également installées, ainsi que 12 points de recharges électriques pour les différents types de véhicules.

Ce projet d’une station multi-énergies sur l’aire de Dardilly répondrait "aux besoins du transport routier de marchandises et des opérateurs logistiques locaux." La Métropole s’est félicitée d’un projet qui "s’inscrit dans la politique de la Métropole de Lyon en faveur de la décarbonation du secteur des transports par la diversification du mix énergétique."

