Lyon : à Vaise, McDonalds affirme être "attendu par les habitants" face à l'opposition à l'ouverture d'un de leur restaurant

Mobilisé depuis fin septembre contre l'ouverture d'un restaurant McDonalds à Vaise, un collectif voudrait plutôt voir l'ouverture d'une halle de producteurs. L'enseigne McDo dit au contraire être sollicitée par les habitants pour l'ouverture d'un restaurant et répond aux critiques.

« La direction du futur restaurant de Lyon-Vaise regrette les manifestations d’inquiétude de quelques habitants du quartier au sujet de son ouverture prochaine. Ces inquiétudes ne sont pas représentatives de l’ensemble des témoignages que nous recevons", soutient d'emblée l'enseigne de fast-food. Elle affirme être sollicitée par les habitants pour la réouverture d'un de leur restaurant, après la fermeture d'un précédent McDonalds en 2008.

Le collectif "Non Au Mcdo Vaise Industrie" (NAMVI) qui s'oppose à l'ouverture dénonce notamment la prolifération des McDonalds sur le territoire. Si on compte 11 établissements de l'enseigne à Lyon, il n'y en a actuellement pas dans le 9e arrondissement. Sur le territoire de la Métropole, on en compte une trentaine. Une pétition lancée par le collectif réunit actuellement près de 6300 signatures.

Déchets et agriculture

Face aux critiques, l'enseigne répond par la création d'emploi que va apporter l'ouverture de son restaurant : "nous nous sommes engagés auprès des anciens salariés à conserver leur emploi, et prévoyons de créer une cinquantaine de postes supplémentaires". Elle affirme travailler sous contrat avec 134 agriculteurs français dans les filières bœuf, pomme et blé en Auvergne-Rhône-Alpes.



De leur côté, les membres du collectif souhaitent plutôt voir la création d'une halle ou d'un marché de producteurs locaux et critique aussi la production de déchets du groupe McDonalds. Ils s'appuient sur une étude de Zéro Waste France, qui montre que la multinationale produit 115 tonnes de déchets par jour en France.

Du côté de McDonalds, ils rappellent leurs engagements en faveur de l'environnement. L'enseigne explique que le tri sélectif sera mis en place et que les déchets de la cuisine seront "triés, collectés, valorisés", avant d'énumérer ses précédentes avancées : "tous les restaurants ont retiré les pailles et les couvercles en plastique des boissons fraîches, remplacé les couvercles en plastique des McFlurry, les bols à salade « Salades du Jour », les gobelets et couvercles des P'tit milkshakes et proposent désormais des fourchettes et couteaux en bois."

Pour l'heure, la vente est déjà scellée. McDonalds a racheté le restaurant Ouest Express du groupe Paul Bocuse et une autorisation de travaux a été déposée à la mairie du 9ème arrondissement de Lyon. Même si les élus écologistes ne sont pas très favorables à l'implantation de l'enseigne, ils ne pourront pas s'y opposer si les demandes sont en conformité.