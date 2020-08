Lyon : à l’approche de la rentrée, TCL veut éviter les files d’attente devant ses agences

C’est un classique de la rentrée, l’attente devant les agences TCL pour souscrire un abonnement au réseau de transport lyonnais. Avec le coronavirus mieux vaut anticiper ses démarches pour éviter ce type de rassemblement.

Alors que le Rhône vient de passer en zone rouge pour circulation active du virus, TCL demande à ses usagers d’anticiper ses démarches pour souscrire à un abonnement. Le but est d’éviter la formation de files d’attente devant les agences.

Pour éviter de patienter, il est possible de réaliser ses démarches sur e-tecely.tcl.fr. L’autre solution est encore de prendre rendez-vous en ligne ici aux agences de Part-Dieu et Bellecour. Cette option devrait également être disponible à Gorge de Loup, Grange Blanche et Vaulx-en-Velin La Soie.

Il existe aussi la possibilité de se tourner vers l’application TCL E-Ticket disponible sur Android, les distributeurs automatiques en stations de métro, de tramway et certains arrêts de bus, ou les 220 commerces de proximité faisant office de point de vente.

Pour créer sa carte Técély, une carte d’identité suffit. Les abonnements sont proposés selon l’âge (4-10, 11-17, 18-25, 26-64, 65 et plus). Des tarifs solidaires sont disponibles sur présentation d’un ou plusieurs justificatifs. Pour le détail, se rendre sur tcl.fr.

TCL rappelle enfin que le port du masque est obligatoire sur son réseau et en agence et que des nettoyages renforcés ont été mis en place ainsi que des bornes désinfectantes pour les mains.