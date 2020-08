Coronavirus à Lyon : le Rhône passe en rouge

En raison d'une circulation plus active du COVID-19, le département du Rhône passe en "rouge".

C'est un classement qui prend en compte principalement le taux d'incidence et non la situation actuelle à l'hôpital : le gouvernement vient de passer le département du Rhône en "rouge" pour circulation active du virus (plus de 50 cas pour 100 000 habitants).

Au 23 août, sur les sept derniers jours, le taux d'incidence était de 63,5 cas pour 100 000 habitants. Des confinements locaux ou territoriaux pourront être décidés par les préfets, tout comme l'obligation du port du masque dans les grandes villes en fonction de l'évolution du contexte.

Dans les départements "rouge", les dérogations pour les événements accueillant plus de 5000 spectateurs sont suspendues.