Lyon : à la Guillotière, commerçants et riverains manifestent pour un "quartier apaisé"

"Las de trop de concertations" autour de l’avenir du quartier de la Guillotière et face à la montée de l’insécurité dans le secteur, les commerçants, épaulés par les riverains, vont manifester ce jeudi après-midi sur le Cours Gambetta.

Après les mots, les commerçants de la Guillotière passent à l’action ce jeudi 21 octobre, à partir de 15 heures, pour dénoncer l’insécurité grandissante dans leur quartier. Déterminés à se faire entendre auprès des pouvoirs publics après "trop de concertations … de vaines promesses et de mensonges", ils vont baisser le rideau de leur magasin le temps d’un après-midi et battre le pavé du Cours Gambetta.

L’idée d’une manifestation dans le quartier avait germé le 30 septembre, lors d’une réunion entre plusieurs associations et des commerçants et pour beaucoup c’est un symbole fort. Le dernier atelier tenu le 15 octobre par la municipalité et la métropole n’a, une nouvelle fois, pas rassuré les habitants présents, en revanche certains commerçants ont désormais l’impression d’être un peu plus écoutés du côté de la préfecture. Lundi soir, des représentants d’associations de commerçants ont ainsi pu déambuler dans les rues de la Guillotière avec le préfet délégué à la sécurité et lui montrer directement leurs problèmes.

De la place Victor-Blasch aux quais du Rhône

Pas de quoi stopper la manifestation pour autant. Déclarée auprès des autorités, celle-ci s’élancera de la place Victor-Blasch avant de rejoindre la place Antonin-Jutard, au bord des quais du Rhône. Comme nous le confiait l’organisateur la semaine dernière, pour beaucoup il s’agira d’une première : "Je n’ai jamais manifesté de ma vie, et pour la plupart des commerçants ce n’est pas dans nos gênes d’être manifestants, donc pour nous c’est inédit", souffle Julien Deschamps, le président de l’association des commerçants du Cours Gambetta.

Alors, le but de la protestation de cet après-midi est surtout de "faire le maximum de bruit entre les commerçants et les riverains pour enfin se faire entendre et faire réagir nos élus", explique Julien Deschamps, pour qui une mobilisation de "200 à 300" personnes "ce serait déjà pas mal".

Ce jeudi, le vice-président l’association des commerçants du Cours Gambetta, Bruno Dupuis, est l'invité de notre émission 6 minutes Chrono, à voir ci-dessous.

