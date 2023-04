La Région Auvergne-Rhône-Alpes encourage le covoiturage avec une nouvelle prime

Vendredi 7 avril, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la mise en place d'une prime de covoiturage pour les nouveaux conducteurs s'inscrivant sur une plateforme dédiée.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite récompenser les nouveaux covoitureurs. Dans ce but, elle invite à s'inscrire sur MOV'ICI, plateforme et application qui met en relation conducteurs et passagers. Financé par la Région, ce service est proposé sans frais de commission pour les usagers. Il participe au dispositif « Coup de pouce covoiturage CEE* », mis en place pour inciter des nouveaux conducteurs à covoiturer sur des trajets de courte distance, indique la Région.

100 € pour les nouveaux inscrits

Les nouveaux conducteurs qui s’inscrivent sur l'application peuvent bénéficier d’une prime de 100 €. Pour le premier trajet, 25 € sont versés, puis 75 € supplémentaires si 9 trajets sont réalisés dans les 3 mois suivants. Plus de 100 000 conducteurs sont inscrits à ce jour, selon un communiqué diffusé par la Région vendredi.



« Il me paraît essentiel de ne pas opposer les modes de transport mais de rechercher les solutions les plus décarbonées et adaptées aux réalités locales, a indiqué Frédéric Aguilera, Vice-président délégué aux Transports de la

Région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre objectif est d’encourager l’utilisation de modes de transports alternatifs et la plateforme MOV’ICI y participe en simplifiant la mise en contact des covoitureurs à l’échelle locale ».

En décembre dernier, cette prime était attribuée par le gouvernement aux nouveaux automobilistes se mettant au covoiturage.