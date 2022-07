Du monde sur les routes ce week-end. Alors que les vacances d'été démarrent enfin, Bison Futé annonce une journée noire sur les routes samedi 9 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, le service public voit rouge vendredi 8 juillet dans la région, dans le sens des départs.

Les vacances d'été démarrent enfin pour des millions de Français partout sur le territoire. À Lyon et dans la région, il y aura du monde sur les routes, dès vendredi 8 juillet. Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

La circulation s'annonce très difficile et Bison Futé recommande d'éviter l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16 heures à 21 heures, et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15 heures à 20 heures. Les grands axes sont donc à éviter si vous ne souhaitez pas passer de longues heures dans les embouteillages.

Dans le sens des retours, les routes restent très engorgées et Bison Futé voit orange vendredi 8 juillet.

Journée noire samedi 9 juillet

Première journée noire de l'été. Et sûrement pas la dernière. Bison Futé voit noir samedi 9 juillet dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et rouge partout en France dans le sens des départs. La circulation sera extrêmement difficile jusqu'à tard dans la soirée. Dans le sens des retours, la pression se fera moins importante : la journée est classée verte à l'échelle nationale et orange en Auvergne-Rhône-Alpes.