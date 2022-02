Lyon 7e : le cinéma Le Comoedia ferme jusqu'à nouvel ordre

Le Comoedia a annoncé vendredi 4 février tard dans la soirée, sur sa page Facebook, que le cinéma devait fermer pour une durée indéterminée.

Un problème technique dans le bâtiment du cinéma est à l'origine de cette fermeture. Le cinéma Le Comoedia, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, est contraint de fermer pour quelques temps, "jusqu’à nouvel ordre", indique l'établissement.

La billetterie en ligne est suspendue, et les personnes ayant déjà réservé des places peuvent être remboursées par Internet. Pour les places réservées sur place, le cinéma assure que le remboursement se fera au guichet dès la réouverture.

"Suivant les interventions des équipes techniques dans le week-end, nous pourrons peut-être ré-ouvrir lundi dans la journée", explique le cinéma sur son site internet. Les équipes devraient en savoir plus lundi dans la journée sur une possible réouverture le jour-même. Ce qui permettrait à l'avant-première du film "After Blue" de Bertrand Mandico de pouvoir avoir lieu.