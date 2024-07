Élections législatives : tout savoir sur la 14e circonscription du Rhône avant le second tour

A quelques jours du second tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux d'un scrutin historique, circonscription par circonscription. Zoom sur la 14e.

La 14e circonscription intègre les villes de Vénissieux, Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize et la moitié ouest de Saint-Priest. Elle compte un peu plus de 146 000 habitants et penche historiquement très à gauche.

Les qualifiés au second tour

Idir Boumertit (LFI / Front Populaire)

Cédric Mermet (RN)

Les résultats des précédents scrutins

Premier tour des élections législatives anticipées :

Idir Boumertit (LFI / Front Populaire) - 48,78%

Cédric Mermet (RN) - 28,21%

Ludovic Almeras (Renaissance) - 15,62%

David Mazzone (LR) - 4,60%

Olivier Minoux (Lutte ouvrière) - 1,82%

Blandine Riha (Reconquête) - 0,98%

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes :

LFI : 32,1 %

Rassemblement national : 26,9 %

Renaissance : 9,2 %

Parti socialiste : 8,8 %

Les Républicains : 4,2 %

Reconquête : 4,2 %

Les Écologistes : 3,4 %

Premier tour des élections législatives 2022 :

Idir Boumertit (Nupes) : 35,8%

Yves Blein (Ren) : 25,5%

Damien Monchau (RN) : 21,7%

Bruno Attal (R!) : 5,4%

Second tour des élections législatives 2022 :

Idir Boumertit (Nupes) : 56,7%

Yves Blein (Ren) : 43,3 %

L'enjeu : Boumertit fera-t-il beaucoup mieux qu'en 2022

C'est l'une des rares circonscriptions du Rhône où seulement deux candidats ont pu se qualifier pour le second tour. Sur la base des résultats du premier tour, le duel est très déséquilibré entre le député sortant LFI, Idir Boumertit et le candidat du Rassemblement national, Cédric Mermet (28,21%). L'élu du Nouveau Front populaire a obtenu plus de 48% des suffrages au premier tour, manquant la victoire pour quelques centaines de voix dans l'une des circonscriptions qui a le moins voté le 30 juin (un peu moins de 60% de participation). Le candidat macroniste n'a pu se maintenir, n'ayant pas passé la barre fatidique des 12,5% des inscrits. Idir Boumertit bénéficie avec Vénissieux d'une large assise électorale. Dimanche soir, il était en retard jusqu'à l'incorporation des résultats de la plus grande ville de la circonscription où il a obtenu 60% des suffrages.