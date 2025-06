Lyon : 50 ans après l’occupation de l’église Saint-Nizier, les travailleuses du sexe manifestent ce lundi 

À l’occasion des 50 ans de l’occupation de l’église Saint-Nizier de Lyon, des travailleuses et travailleurs du sexe demandent une application "juste" de la loi sur les parcours de sortie de prostitution (PSP) votée en 2016.

Le 2 juin 1975, une centaine de travailleuses du sexe entrait dans l’église Saint-Nizier (2e arr.) de Lyon pour dénoncer les arrestations abusives de la police et faire valoir ses droits. 50 ans plus tard, le combat continue pour les travailleuses et travailleurs du sexe.

À l’occasion de cet anniversaire symbolique, une marche est organisée ce lundi par un collectif de femmes accompagnées par des associations ainsi que des survivantes de la prostitution depuis l’église Saint-Nizier et jusqu’à la préfecture du Rhône.

Lire aussi : Prostitution : "L'occupation de Saint-Nizier, un événement fondateur"

"Les personnes prostituées réclament le droit à une vie normale"

Ensemble, ils demandent une application "juste" de la loi sur les parcours de sortie de prostitution (PSP) votée en 2016 et dénoncent également les obligations de quitter le territoire (OQTF) reçues par certaines femmes à l’issue de leur PSP. "Une situation qui non seulement est contraire à la loi de 2016 qui les reconnaît comme victimes, mais les met en danger", déplorent-ils dans un communiqué.

Aux côtés des personnes prostituées, les associations, dont l’Amicale du Nid, rappellent avoir écrit à la préfète du Rhône exigeant que cette "situation inacceptable cesse." Et d’ajouter : "Aujourd’hui comme alors, les personnes prostituées réclament le droit à une vie normale, sans violence ni marginalisation."

Les associations demandent ainsi la fin des OQTF "abusives", l’interdiction d’achat d’actes sexuels et une réelle application de la loi de 2016 afin de réellement renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. "La prostitution constitue une violence insupportable, avec des conséquences à long terme notamment sur la santé et l’insertion. Il est fondamental que les personnes accompagnées par nos associations puissent garder espoir quant à leur avenir et à leur situation", écrivent-elles enfin.

Lire aussi : Lyon : un vaste réseau national de prostitution démantelé, plusieurs millions d'euros saisis