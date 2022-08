Bron organise son forum des associations et fait la part belle aux handicapés

Le dimanche 4 septembre, la Ville de Bron organise deux événements en un. En plus du forum des associations, le premier HandiBron se tiendra à l'Espace Albert Camus.

Spectacle, animations, initiations, débat...

Au programme de cette journée (de 10h à 17 heures), de l'information, de l'échange et de la sensibilisation au handicap avec plusieurs associations (APF France Handicap, la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH), Connexion Canine, l’Association des Parents d’Enfants Sourds (APES), Sens-As, Handisport lyonnais, Pôle emploi ou Je M’insigne). Vous trouverez également sur place des animations, une projection-débat, une rencontre avec Laure Vialleton et un spectacle humoristique signé Geoffrey Bugnot.

De nombreuses initiations (base-ball, escrime, trampoline, tennis de table…) seront possibles grâce à la centaine d'associations présentes, le tout avec de la musique, du chant et de la danse. Des buvettes seront également installées.

