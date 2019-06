Lyon : 30 ans requis pour les Vaudais ayant tué le policier Pappatico

Le ministère public requiert 30 ans de réclusion contre les Vaudais à l'origine de la mort du policier Cédric Pappatico, renversé par leur voiture lors du casse du magasin Darty de Saint-Alban-Leysse, en avril 2012.

Il y a plus de sept ans, le policier de la brigade anticriminalité Cédric Pappatico trouvait la mort à Saint-Alban-Leysse, en Savoie. Alors qu'il intervient pour mettre un terme au cambriolage du magasin Darty de la ville dans la nuit du 10 avril 2012, les pillards le renversent en voiture. Ce vendredi avait lieu devant la Cour d'assises d'appel de Lyon le troisième procès de trois des cambrioleurs, originaires de Vaulx-en-Velin. D'après Le Progrès, ceux-ci avaient déjà été condamnés à 29 et 30 ans de réclusion en 2016 à Chambéry, puis à 23 et 25 ans en 2017 à Annecy. Aucun d'entre eux n'ayant reconnu avoir été au volant de la voiture cette nuit-là, tous sont poursuivis au même titre pour "vol ayant entraîné la mort". Sept ans après les faits, le ministère public a requis 30 ans de prison. Le verdict sera rendu ce lundi.