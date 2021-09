Lyon : 3 mandats pour transformer les quais du Rhône

La Métropole de Lyon prévoit d'investir 100 millions d'euros pour réaménager la "rive droite" du Rhône. Un immense projet de réhabilitation qui débutera dès 2025.

Pour la Ville et la Métropole de Lyon, le projet de requalification de ces quais du Rhône s'inscrit comme l'une des plus emblématiques opérations d'espaces publics du mandat écologiste. Un périmètre de 2,5 kilomètres entre les pont de Lattre de Tassigny et Gallieni, qui correspond à 125 000 m2 d'espaces publics. L'objectif : stopper la prédominance de la voiture sur les quais coupant notamment l'accès au Rhône. Le Grand Lyon dénonce notamment le "caractère quasi autoroutier" de ces quais, inscrits en totalité dans le périmètre de l'UNESCO.

Bruno Bernard, Président de la Métropole se félicite du projet : "le réaménagement de cette rive du Rhône permettra à la fois de valoriser le patrimoine historique, de végétaliser, et d'offrir un cadre de vie largement amélioré, notamment en donnant plus de place aux piétons, aux vélos et aux transports en commun". De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet souhaite retisser "les liens entre les Lyonnais et leur fleuve" à travers ce nouvel espace.

Le Conseil de la Métropole de Lyon du 27 septembre lancera la première phase du projet de concertation qui se tiendra du 8 novembre au 30 décembre 2021.