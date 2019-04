Lyon 2020 : Pascal Blache rejoint Etienne Blanc

Le maire du 6e arrondissement, Pascal Blache (Divers droite) rejoint Étienne Blanc (Les Républicains) dans la course aux municipales à Lyon.

Alors que la majorité sortante affiche toujours un front désuni entre le camp de Gérard Collomb et celui de David Kimelfeld, la droite entre dans le jeu des alliances. Pascal Blache (DVD), maire du 6e arrondissement rejoint Étienne Blanc (LR) pour la campagne des municipales 2020. Un rassemblement qui semble inévitable si la droite veut avoir ses chances.

Sur Twitter, Pascal Blache s'explique "Sa démarche est solide et je me retrouve à la fois dans ses priorités et sa méthode de travail". Le maire du 6e maintient néanmoins son association Nouveau Cap : "rien ne changera. Son objectif reste le même : analyser, partager, proposer, peser. L’association perdurera tant qu’il faudra et je vous invite, si ce n’est déjà fait, à soutenir notre action".

À un an des élections, les deux élus font toujours face à un déficit d'image face à un Gérard Collomb qui a monopolisé la scène politique (et médiatique) pendant près de vingt ans. Pour sa part, Étienne Blanc est toujours ramené à ses années "Millon", lorsqu'il est resté vice-président de Charles Millon pendant neuf mois alors que ce dernier avait accepté en 1998 les voix des élus Front national pour obtenir la majorité absolue au conseil régional (lire ici Qui est Étienne Blanc ?).