Le collectif Droits des Femmes 69 appelle à mobilisation mardi 11 février dans les rues de Lyon pour soutenir les femmes sans logement victimes de violences sexistes et sexuelles.

Un rassemblement est organisé quai Augagneur à Lyon, devant la préfecture du Rhône, mardi 11 février, afin de soutenir les femmes sans logement victimes de violences sexistes et sexuelles. La mobilisation est prévue à 18 heures et notamment portée par les collectifs Droits des Femmes 69 et Solidarité femmes à la rue 69.

Sur ses réseaux sociaux, ce dernier réclame une "réunion d'urgence" avec la préfecture, la Ville et Métropole de Lyon "pour mettre fin aux violences envers les femmes sans logement", ainsi que la prise en charge matérielle et psychologique de toutes les victimes de violence ou encore la réquisition des logements vides et équipements municipaux et métropolitains.

