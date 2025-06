Lyon 1er : une nouvelle résidence GrandLyon Habitat prévue pour le mois de septembre

En septembre 2025, GrandLyon Habitat livrera une opération d'acquisition-amélioration de 18 logements rue Pouteau, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Avec ses 966 logements à Lyon 1er, GrandLyon Habitat participe à la progression du taux de logement social dans l'arrondissement. En septembre prochain, GrandLyon Habitat livrera une opération d'acquisition-amélioration de 18 logements à Lyon 1er. Une opération qui permet d'atteindre les objectifs de mixité sociale au sein de l'arrondissement, particulièrement dense et prisé.

Située au 3 rue Pouteau sur les Pentes de la Croix-Rousse, la résidence a été acquise en mars 2021 auprès de la Métropole de Lyon et compte un total de 18 logements, dont 12 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 6 PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration).

L'opération a permis non seulement d'améliorer le confort thermique des logements, mais aussi de mettre aux normes les équipements et de moderniser les espaces communs et privatifs. Sa consommation énergétique devrait également être réduite de moitié. Le coût total de l'opération s'est élevé à environ 2,82 millions d'euros.

"Avec la résidence Pouteau, GrandLyon Habitat poursuit son action pour développer le logement social en cœur de ville, malgré un contexte foncier contraint. Ces opérations de réhabilitation permettent d’offrir des logements durables, confortables et accessibles, tout en répondant aux enjeux énergétiques et sociaux", a indiqué François Thévenieau, président de GrandLyon Habitat.

Un nouveau projet à venir en 2028

Cette opération s'inscrit dans une démarche globale de développement des logements sociaux et de réhabilitation du parc ancien dans le 1er arrondissement de Lyon. En février dernier déjà, GrandLyon Habitat avait livré 13 logements et 4 locaux commerciaux au 7 rue Sainte-Catherine, à deux pas de la place des Terreaux. Un bâtiment pour lequel l'étiquette de dépense énergétique est passée de la lettre G à D.

"La Ville de Lyon est fière de soutenir la production de logement social au cœur des pentes de la Croix-Rousse. Ces deux opérations permettent aux classes moyennes et aux ménages modestes de se loger dans des appartements confortables et adaptés au défi du climat", a ajouté Sophia Popoff, adjointe au maire de Lyon déléguée au logement et au renouvellement.

Après de nombreux projets livrés ces quinze dernières années, la prochaine résidence est attendue pour 2028 au 1 rue Lemot, et accueillera 15 logements.