Lycées : Laurent Wauquiez quadrille le territoire

Sécurisation et rénovation des lycées sont au programme des visites des lycées lyonnais par le président du conseil régional. Sur le reste du territoire, 27 visites ont été programmées par ses émissaires de l’exécutif, de Brice Hortefeux à Clermont-Ferrand à Martine Guilbert dans le Cantal.

Laurent Wauquiez tient à marquer sa présence à Lyon. À l'occasion de la rentrée scolaire, le patron de la région a programmé les visites de 4 lycées lyonnais cette semaine (plus largement 10 sur l'ensemble du département du Rhône). Le président des Républicains, accompagné de la vice-présidente déléguées aux lycées, se rendra ainsi au lycée privé Maurice La Mache à Lyon 8 et au lycée La Martinière Diderot - Les Augustins, situé dans le premier arrondissement. Rien d'hasardeux dans ces déplacements. Ces deux lycées font partie de ceux qui ont bénéficié d'investissement pour des travaux de sécurisation. En conférence de presse l'année dernière, l’exécutif assurait avoir équipé 120 lycées sur les 560 de la région. Par sa présence, Laurent Wauquiez souhaite insuffler un peu plus sa politique sur les établissements scolaires lyonnais. Et le président ne vient pas seul. Étienne Blanc, numéro 2 au conseil régional et éventuel candidat aux prochaines élections municipales à Lyon, visitera les deux autres lycées de la ville.

15 élus en déplacement

Dans le reste du territoire, le président et ses émissaires de l'exécutif régional ont programmé 27 visites. Au total, 15 élus seront en déplacement cette semaine, notamment dans les départements de la Drôme, de la Loire, et du Puy-de-Dôme. À Clermont-Ferrand, Laurent Wauquiez se partage les visites avec Brice Hortefeux, vice-président au conseil régional et député européen. À Valence, Nicolas Daragon, maire de la ville, sera en déplacement dans deux lycées. Dans le Cantal, Martine Guilbert couvrira tous les déplacements.