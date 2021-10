En déplacement dans le Rhône ce jeudi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce notamment la création de deux "quartiers témoins", à Villeurbanne et Rillieux, pour lutter contre la drogue.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'annonce ce jeudi dans Le Progrès. "On va installer deux "quartiers témoins", à Villeurbanne et Rillieux, pour lutter contre la drogue, qui se traduiront par des effectifs supplémentaires dans les commissariats, une présence très forte des CRS, mais aussi de la police judiciaire, de la police technique et scientifique. Les quartier témoins, c’est plus de policiers mais c’est aussi l’intervention de l’administration fiscale notamment", explique Darmanin.

Gérald Darmanin va notamment se rendre ce jeudi à l'Hôtel de police de Lyon, dans le 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'au commissariat de Givors.

Lire aussi : Sécurité : Darmanin à Lyon ce jeudi, ne rencontrera pas les collectifs en colère