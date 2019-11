LREM : Brocard répond à Kimelfeld, le RN soutient la députée

La député LREM du Rhône a répondu a David Kimelfeld qui l'avait attaqué ce vendredi matin sur Twitter.

Pas de vacances pour la politique à Lyon en cette période pré-électorale. Comme nous l'écrivions ce jeudi, David Kimelfeld a critiqué sa collègue de La République En Marche Blandine Brocard. Il reprochait à la députée du Rhône d'avoir “aimé” un tweet d'Agnès Thill qui défendait la rencontre entre François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes et Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du Rassemblement national.

Blandine Brocard lui a répondu toujours sur Twitter cet après-midi en mentionnant les cadres de leur parti, Stanislas Guerini le délégué national et Morgan Griffon le responsable local. “Cher David Kimelfeld, le monde n’est pas tout noir ou tout blanc et #LREM est un mouvement bien plus ouvert et #constructif que vous ne l’imaginez ! Comment est-il possible que quelqu’un qui brigue les plus hautes fonctions au sein d’une des collectivités les plus importantes de France, quelqu’un qui, sur le papier, prône le rassemblement, soit aussi simpliste dans son analyse des positions des uns et des autres ?”, a-t-elle écrit dans deux messages.

Cette dernière a reçu un soutien inattendu en la personne d'Agnès Marion, la candidate du Rassemblement national au municipales à Lyon. “Soutien à Blandine Brocard qui, une nouvelle fois, fait honneur à la classe politique française avec ses positions libres et frappées au coin du bon sens. Quel contraste avec le sectarisme et la servilité idéologique et partisane d’un David Kimelfeld !”, a-t-elle écrit. “Il faudrait que David Kimelfeld aille faire la leçon à la ministre Élisabeth Borne qui a également rencontré Robert Menard après les terribles inondations que la ville de Béziers a subies”, a ajouté Antoine Meillies le délégué départemental RN du Rhône.