Lyon : Kimelfeld tacle Brocard, députée du Rhône soutien de Collomb

Le président de la métropole de Lyon reproche à sa “camarade” LREM d’avoir aimé un tweet “de soutien à Robert Ménard” publié par une députée exclue du parti présidentiel pour ses positions sur la PMA.

Il y a de l'eau dans le gaz de la Macronie à Lyon. Dans un tweet publié ce vendredi, David Kimelfeld a critiqué la députée LREM Blandine Brocard. “Comment est-il possible qu’une députée LREM puisse “aimer” un tweet de soutien à Robert Ménard, faux-nez du RN, qui plus est lorsqu’il est posté par une femme exclue pour ses positions réactionnaires ? Chère Blandine brocard LREM est progressiste !”, a écrit le président de la métropole.

En effet, l'élue de l'Ouest lyonnais a “aimé” jeudi, un tweet d'Agnès Thill qui défendait la rencontre entre François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes et Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du Rassemblement national. Un like doublement polémique pour David Kimelfeld puisqu'Agnès Thill a été exclue de LREM pour ses prises de position sur l'ouverture de la PMA pour toute à laquelle était aussi opposée Blandine Brocard. Agnès Thill avait notamment dénoncé un soi-disant “puissant lobby LGBT à l’Assemblée” et déclaré que l'absence de lien biologique va favoriser “l'éclosion d'écoles coraniques”.

L'attaque de David Kimelfeld pourrait aussi avoir des raisons plus locales puisque Blandine Brocard a officiellement soutenu Gérard Collomb pour l'élection métropolitaine de 2020. La députée était d'ailleurs présente lors de la conférence de presse organisée par le maire de Lyon le lendemain de l'annonce de son investiture par LREM. Le tacle du président de la métropole de Lyon a reçu le soutien de Thomas Rudigoz, collègue LREM de Blandine Brocard à l'assemblée nationale et soutien officiel de Kimelfeld.

Comment est-il possible qu’une députée @enmarchefr puisse « aimer » un tweet de soutien à @RobertMenardFR, faux-nez du RN, qui plus est lorsqu’il est posté par une femme exclue pour ses positions réactionnaires ? Chère @BBrocard LREM est progressiste ! — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) November 1, 2019