Lou rugby : Le deuxième ligne Izack Rodda retourne en Australie

Le deuxième ligne australien du Lou Rugby, Izack Rodda (24 ans, 25 sélections), ne portera plus les couleurs de Lyon à la fin de la saison malgré la volonté du club de le garder. Il a signé avec la Western Force (franchise australienne) pour la rentrée prochaine.

Si son arrivée des Queensland Reds a été un succès, il a signifié vouloir revenir dans son pays natal pour se rapprocher de sa famille et retrouver la sélection nationale.

Le joueur de 2,02 mètres et 120 kilos a été titulaire 16 fois sur les 17 premiers matchs en championnat, avec un temps de jeu moyen de 73 minutes. Il aura inscrit pour le moment, deux essais, dont un en Champions Cup face à Gloucester en décembre dernier.

Pour le remplacer, le Lou a recruté le deuxième ligne international français Romain Taofifenua.

— Western Force (@westernforce) March 16, 2021