Le site d'escalade de Curis-au-Mont-d'Or fermé après un éboulement

Le site d'escalade de Curis-au-Mont-d'Or dans la Métropole de Lyon est fermé depuis vendredi 15 mars en raison d'un éboulement.

Bien connue des amateurs d'escalade dans la Métropole de Lyon, la falaise de Curis-au-Mont-d'Or a été fermée par arrêté municipal vendredi 15 mars pour des raisons de sécurité après un éboulement survenu la veille a-t-on appris auprès de la Fédération française de la montagne et de l'escalade.

Pas de réouverture rapide

Il est ainsi interdit de pénétrer sur le site, et évidemment, de grimper. Aucune date de réouverture n'a été communiquée, "il faut d'abord analyser ce qu'il est possible de faire. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne sera pas rouverte rapidement", explique-t-on du côté de la FFME Rhône Métropole de Lyon.

Des vérifications doivent être réalisées sur l'ensemble de la falaise et notamment sur les points d'ancrages. Sollicitée, la mairie du Curis-au-Mont-d'Or confirme qu'il est impossible de donner une date de réouverture et précise que les pompiers doivent se rendre sur le site pour des constations.