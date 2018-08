L’OL sanctionné de deux matchs à huis-clos

Coup dur pour les Lyonnais qui pourraient jouer leur premier match à domicile, en ligue des champions, sans supporter. La décision fait suite aux débordements de mars dernier contre le CSKA Moscou.

L’UEFA vient de rendre sa décision à la suite des débordements lors du match de mars dernier, qui a opposé Lyon au CSKA Moscou. Le club de Jean-Michel Aulas s’est vu infliger la peine de deux matchs à huis-clos, dont un avec sursis. Le club de Lyon pourrait jouer son premier match de ligue des champions sans supporter. Un coup dur pour Jean-Michel Aulas qui souhaite faire appel, pour contrecarrer cette décision. C’est le Tribunal arbitral du sport qui décidera de la sanction finale.

Le 15 mars dernier, Lyon recevait le CSKA Moscou pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Les supporters se sont rapidement échaudés, et il est reproché au club de Jean-Michel Aulas "le lancement d’objets et le déclenchement de feux d’artifice, des troubles dans le stade, des escaliers bloqués et un comportement raciste."