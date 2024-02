L’OL bat Marseille et s’éloigne de la zone de relégation

En dominant (1-0) l’Olympique de Marseille dimanche soir à Lyon, l’OL s’est offert un peu d’air et s’éloigne de la zone de relégation en prenant trois points d’avance sur la 16e place.

Battu à Marseille (3-0) lors du premier acte 2023/2024 de l’Olympico, reporté de fin octobre à décembre en raison d’incidents survenus à proximité du Vélodrome, les Lyonnais ont retrouvé des couleurs dimanche soir sur leur pelouse. Avec deux de ses recrues hivernales sur la pelouse (Gift Orban et Nemanja Matic) et un retour sur le banc de Corentin Tolisso et Rayan Cherki, l'OL a donné un autre visage à voir.

Pierre Sage ne veut "pas s’enflammer"

Emmenés par leur capitaine Alexandre Lacazette, auteur du seul but de la rencontre à la 37e minute, les Lyonnais ont livré une bonne première période pour faire tomber l’OM, avant de baisser en intensité en seconde partie de match. "Ensuite on a été un peu fatigués, moins bons dans le pressing. On a reculé et concédé pas mal en deuxième période, mais on a tenu", analysait à l'issue de la rencontre l’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, selon des propos rapportés par l’AFP.

Ce dernier appel donc à ne "pas s’enflammer" après ce succès et préfère même attendre pour parler de match référence pour son équipe. "Un match référence, c'est seulement si c'est le premier d'une série et si c'est le point de départ de quelque chose. On l’espère", a-t-il expliqué. Toujours est-il qu’avec cette victoire l’OL se donne de l’air en s’éloignant de la zone de relégation, sur laquelle le club prend trois points. Désormais 15e de Ligue 1, dimanche prochain les Lyonnais se déplaceront sur la pelouse de Montpellier. 13e, le club montpelliérain compte le même nombre de points que l'OL, mais une meilleure différence de buts.