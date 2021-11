Les mairies de Sainte-Foy-lès-Lyon et de La Mulatière organisent un "référendum consultatif" sur leur territoire ce dimanche 28 novembre sur le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon qui fait tant débat dans l'ouest lyonnais.

Ce référendum consultatif a lieu en pleine concertation sur le projet défendu par le Sytral (la concertation est prévue du 15 novembre 2021 au 15 février 2022). "N'étant pas maître d'ouvrage et n'ayant pas la compétence du Sytral, nos communes ne peuvent imposer un referendum décisionnel. Juridiquement, les villes peuvent toutefois organiser un référendum consultatif. Libre au Sytral d'écouter ou non le résultat démocratique", écrivaient de concert lors de l'annonce du référendum fin octobre Véronique Déchamps, la maire de La Mulatière et Véronique Sarselli, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Plus d'informations sur ce référendum sur le site de la ville de Sainte-Foy ici.

Le référendum est consultatif. Il n'est pas décisionnel. C'est le Sytral qui décide au final. Et qui décidera. Mais avec cet outil, les deux mairies comptent clairement mettre la pression au Sytral. Encore un peu plus. Et de mettre le Sytral dos au mur.

Lyon Capitale vous a proposé un grand débat sur ce projet cette semaine

Au mois d'octobre, la mairie de Sainte-Foy avait commandé une étude à l'IFOP. Cette dernière avait révélé que 77 % des Fidésiens interrogés étaient contre ce projet. Et que 90 % de la population de Sainte-Foy interrogée lors de ce sondage souhaitait un référendum sur ce projet.

Cette semaine, Lyon Capitale vous a proposé un grand débat sur ce projet de téléphérique, entre Véronique Sarselli, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, et Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président du Sytral et de la Métropole de Lyon. Un grand débat à retrouver en intégralité ci-dessous.

