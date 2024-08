Loire : le tribunal de commerce de Saint-Étienne recrute des juges 

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne recrute des commerçants ou des dirigeants de société commerciale volontaires afin de devenir juge bénévole.

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans la Loire, est à la recherche de candidats. Le tribunal recrute actuellement des juges bénévoles. Toute personne ayant la nationalité française, âgée de plus de 30 ans, inscrite depuis au moins cinq ans sur les listes électorales des chambres consulaires, c’est-à-dire la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), ou ayant été dirigeante pendant au moins cinq ans peut postuler.

Un juge du tribunal de commerce est bénévole et la fonction demande une journée de travail par semaine. Les candidatures sont ouvertes, mais le dossier devra être complet avant le 19 septembre prochain pour les juges qui prendront leur fonction en 2025. En revanche, toute personne faisant l’objet d’une procédure collective au jour du scrutin, ayant été condamnée pénalement, ayant été sanctionnée par une interdiction de gérer ou ayant vécu une faillite personnelle ne peuvent pas postuler.

