À Saint-Quentin-Fallavier, une refonte du centre-ville à horizon 2025

Un important projet de réaménagement du centre-ville a été dévoilé à Saint-Quentin-Fallavier. Il devrait être finalisé en 2025.

La Ville de Saint-Quentin-Fallavier en Isère s'apprête à repenser intégralement son centre-ville avec son projet "Bâtissons notre centre-ville de demain". L'objectif est d'améliorer les espaces de vie et de renforcer l'attractivité commerciale du coeur de ville en garantissant une meilleure sécurité aux usagers.

Parmi les grands réaménagements, le parking du Merlet sera agrandi pour atteindre une capacité de 120 places, un nouveau bâtiment commercial sera construit sur la place de l'Hôtel de Ville qui accueillera un bar-tabac et un restaurant avec une terrasse.

La place sera réhabilitée, entièrement piétonne et végétalisée avec par ailleurs l'installation de bancs et de fontaines. Le parking de la place de la Paix sera réaménagé pour créer une voie verte entre la Maison des habitants et la mairie. Enfin, le parvis de l'égalise sera agrandi et la fontaine remplacée.