Loire : le collectif des tables stéphanoises va voir le jour

A l'occasion de la foire de Saint-Etienne, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne lance le collectif des tables stéphanoises.

Le collectif des tables stéphanoises va être officiellement lancé lors de la Foire de Saint-Etienne, ce samedi 21 septembre à 11h. Cette association nouvellement créée "vise à fédérer les restaurateurs et les métiers de bouche du territoire" explique la CCI dans un communiqué de presse.

"Son objectif est de promouvoir une gastronomie locale, durable et conviviale, tout en renforçant la visibilité des établissements du bassin stéphanois" poursuit elle. Cette nouvelle association sera portée par la CCI et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) de la Loire.