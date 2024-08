Les Monts du Lyonnais ont été placés en niveau d’alerte face au risque de sécheresse qui touche la Loire. Le reste du département reste en niveau de vigilance.

Malgré un épisode pluvieux les 24 et 25 août derniers, les conditions hydrauliques ne se sont pas améliorées sur la moitié sud du département. La préfecture de la Loire a donc placé mercredi 28 août les Monts du Lyonnais en alerte face au risque de sécheresse. Le reste du département reste lui en niveau de vigilance.

Les services de l’État précisent par ailleurs qu’en l’absence de précipitations et en raison des pics de chaleur cette semaine, "d’autres zones pourraient basculer en alerte."

Des restrictions mises en place

Plusieurs mesures de restriction de l’usage de l’eau entrent donc en vigueur. Le pompage dans les cours d’eau ou dans les nappes phréatiques pour le remplissage de plan d’eau est interdit, l’arrosage des jardins ou potagers est également interdit entre 10 heures et 18 heures. Les particuliers ne doivent pas non plus utiliser de l’eau pour laver leur voiture ou remplir leur piscine.

Pour les entreprises, le prélèvement de l’eau est réduit de 25 % et l’irrigation des cultures agricoles est également soumise à des restrictions horaires en fonction du type de culture et du matériel utilisé. L’irrigation des prairies en graminées est interdite.

