L’impressionnante photo d'un mur de grêle traversant Saint-Etienne

Hier, en fin d’après-midi, le photographe amateur lyonnais Yannick Devesvre capture un cliché unique de l’orage qui s'abat sur Saint-Etienne. La ville ligérienne est complètement engloutie sous un nuage de grêle.

Le mardi 21 juillet, Yannick Devesvre, photographe lyonnais amateur addict d’orages et tornades, capture le cliché unique d’une rafale descendante sur la ville de Saint-Etienne, mélangeant grêle, pluie et rafales de vent. Né d’un conflit de masses d’air, l’orage était visible des hauteurs du Guizay et propice aux prises de vue.

Prévu comme fort, l’orage a été particulièrement violent avec la formation d'un "mur" de grêlons entre 3 et 4 centimètres de diamètres. "De mes yeux, je n’ai jamais rien vu de tel dans la région" affirme Yannick Devesvre. Qualifié "d’orage de masse d’air libre", ce phénomène est peu dynamique et se déplace lentement, malgré les rafales qui balayent son cœur.

La région Auvergne Rhône-Alpes est propice aux perturbations atmosphériques et orages étant donné sa position dans l’axe sud-ouest – nord-est de l’hexagone. Aujourd’hui, l’amateur d’orages et tornades partira à nouveau « en chasse » dans le sud du département du Rhône : "je m'oriente notamment grâce à des applications mobiles spécifiques, détaillant des données météorologiques" souligne-t-il.

Le département du Rhône est en vigilance jaune aux orages jusqu’à ce soir, minuit. Des averses sont prévues dès cet après-midi. Ces intempéries peuvent être “ponctuellement fortes aujourd’hui des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes avec grêle, fortes pluies, foudre et dans une moindre mesure rafales de vent”, indique Météo France.

Vous pouvez retrouver les clichés de Yannick Devesvre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.