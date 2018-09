Lime : la location de trottinette en libre-service arrive à Lyon

Les trottinettes vertes en libre-service de Lime sont actuellement déployées dans les rues de Lyon.

Après Paris et Bordeaux, Lyon accueille à son tour le service de location de trottinettes électrique en free floating : Lime. Lyon Capitale, comme nos confrères du Progrès viennent de remarquer ce débarquement dans les rues de Lyon qui devrait bientôt encombrer les trottoirs de la ville.

Le principe est proche de celui des vélos en libre-service sans station : les utilisateurs doivent télécharger une application pour trouver une trottinette. Une fois devant, il suffit de scanner un code pour la déverrouiller. La location est facturée 1 euro, puis 15 centimes la minute. Pouvant monter à 24 km / h, ces trottinettes ont une autonomie de 50 km. À Paris, certains utilisateurs se voient proposer la possibilité de recharger la trottinette chez eux et sont payés entre 10 et 40 euros en fonction de la difficulté pour récupérer l'engin. En effet, certaines trottinettes sont privatisées et doivent être cherchées dans les cours intérieures, voir appartement. À l'image des vélos en libre-service sans station, les plus grands ennemis de ces service restent l'incivilité et les dégradations. Inversement, ils occupent l'espace public de nos villes, sans contre-partie, ce qui commence à faire grincer quelques dents dans les municipalités. Lyon vient de se doter une charte pour les services de location de vélo sans station, mais les trottinettes, ne sont pas concernées.