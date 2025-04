L’Étape 22D, le projet d’urbanisme transitoire ambitieux de la Métropole de Lyon

Le 3 avril, la Métropole de Lyon a réalisé une visite du site l’Étape 22D, un des plus grands sites d’urbanisme transitoire de France, situé au Carré de Soie de Villeurbanne.

Situé dans le périmètre urbain du Carré de la Soie à Villeurbanne, le site de l’étape 22D est l’un des plus grands sites d’urbanisme transitoire de France. Avec ses 40 000 m2 de surface plancher, 97 structures et 100 places d’hébergement, la Métropole de Lyon espère faire de ce lieu un exemple en matière d’innovation sociale et d’optimisation du foncier. Cette dernière et la Ville de Villeurbanne ont par ailleurs réalisé une visite le 3 avril dernier pour inaugurer la Halle des Valorises et le Bâtiment Ouvert aux Birfurcations (BOB) de ce grand projet lancé en 2021.

Près de 25 millions d’euros investis

Dès septembre 2021, la collectivité écologiste a saisi l’opportunité de transformer ce lieu en acquérant le foncier de l’entreprise BOBST, dont l’ensemble des activités a été déplacé à Bron. Suivi un an après par l’acquisition du foncier de Thyssen, dont le site de production était composé de bureaux et de halles industrielles. Coût de cet investissement : 21,8 millions d’euros. Se sont alors engagés d’importants travaux de rénovation et d’aménagement pour accueillir les nouveaux occupants. Le coût global de l’activation transitoire sur site est estimé à 2,1 millions d’euros par la Métropole de Lyon. De premiers appels à projets ont finalement été lancé en 2023 pour les filières textiles, l’économie circulaire et les grandes halles. Les premières entreprises ont pu investir les lieux en 2024.

Le Grand Plateau, la Halle des Valorises et le BOB accueillent désormais 330 salariés. Avec ce projet, la Métropole de Lyon permet à ces acteurs d’occuper les lieux pendant 3,5 ans afin "d’accompagner le développement d’acteurs émergents, et d’offrir un espace d’expression pour des acteurs déjà structurés", précise la collectivité. "L’étape 22D est un remarquable projet d’urbanisme transitoire. À Villeurbanne, où 11 sites temporaires ont vu le jour depuis 2019, nous défendons cette manière de « faire la ville sur la ville », dans tous ses interstices, en préservant la ressource foncière, en prenant soin de l’espace, en créant des opportunités nouvelles et des alliances inédites", se félicite encore Cédric Van Styvandael, maire de Villeurbanne.

Le site devrait se vider progressivement à partir de fin 2027 pour laisser placer au projet urbain pérenne.

