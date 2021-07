Les Vendredis polyglotte, des rencontres hebdomadaires pour pratiquer les langues à Lyon

Organisés depuis 2014, des rencontres pour pratiquer les langues sont organisées tous les vendredis soir place Antonin Poncet à Lyon.

Ils sont une vingtaine à se réunir chaque vendredi pour échanger en français, en anglais et en espagnol. Mais le répertoire de langues peut s'agrandir selon les participants présents. C'est Thibaud Dubail, ingénieur informatique, qui a décidé d'organiser ces rencontres en 2014. "Cela permet de rencontrer des personnes de tous les horizons", explique-t-il. Depuis, la page Facebook des rencontres enregistre 1500 likes et le groupe réunit plus de 800 membres.

Un format libre et ouvert à tous

"Les inscriptions ne sont pas obligatoires. Il suffit de nous rejoindre sur le lieu de rendez-vous", détaille Thibaud. En été, les rencontres se font autour d'un pique-nique, et l'hiver, les participants se retrouvent dans un bar. Pour les pique-niques, les rendez-vous sont donnés en soirée sur la place Antonin Poncet, près de Bellecour. Le groupe est reconnaissable par un drapeau du Québec. Durant les périodes de confinement, les rencontres ont continué en visio.

"J'ai noté que sur le long terme, cela permet de mieux maîtriser les accents et la structure des phrases", témoigne Thibaud. Sur place, pas d'organisation prédéfinie, mais des petits groupes de parole qui s'organisent suivant les envies de chacun. "Il y a des Espagnols, des Mexicains, des Américains. Les Français, aussi, qui sont souvent la majorité des personnes présentes", développe l'ingénieur. Si les rendez-vous sont totalement gratuits et sans réservation, il est conseillé d'apporter de quoi manger et de quoi boire, pour soi, ou à partager pour plus de convivialité.