Les trois infos à retenir du vendredi 16 juin à Lyon

Victimes de menaces, les artistes derrière le représentations basées sur "l'écosexualité" annule leur représentation du week-end, le maire de Lyon écrit au patron des Républicains pour dénoncer l'attitude de Pierre Oliver, la conférence d'un prédicateur freriste interdite. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

"Menaces" et "messages de haine", Lundy Grandpré annule ses spectacles prévus ce week-end à Lyon

Au cœur d'une polémique autour de "l'écosexualité" et victime de "menaces", le duo d'artiste Lundy Grandpré est contraint d'annuler ses spectacles prévus à Lyon ce week-end.

Lundy Grandpré contraint d'annuler ses représentation à Lyon.

L'adjointe à la culture de Grégory Doucet, Nathalie Perrin-Gilbert, a réagit sur Facebook : "Je réitère mon soutien plein et entier à la compagnie Lundy Grandpré et son duo d'artistes lyonnais."

Ecosexualité : Grégory Doucet demande à Ciotti de se "désolidariser" de Pierre Oliver

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a écrit au patron du parti Les Républicains, lui demandant de se "désolidariser" de Pierre Oliver, après une polémique sur "l'écosexualité".

Grégory DOUCET- @Hugo LAUBEPIN

"Ces dérives trumpistes, consistant à déformer la réalité dans le but de discréditer les opposants politiques, sont en contradiction flagrante avec nos valeurs républicaines, et la tradition lyonnaise. Il en va de l'honneur de votre parti et du cadre républicain auquel je vous sais, comme moi, profondément attaché", conclut Grégory Doucet.

La conférence du "prédicateur salafo-freriste" Vincent Souleymane, interdite

Le maire de Lyon, Grégory Doucet et la préfète du Rhône, Fabienne Buccio ont décidé d’interdire la conférence du prédicateur rigoriste, Vincent Souleymane normalement prévu à Lyon, dimanche 18 juin.

La Ville de Lyon interdit la conférence de l’anti-juif Vincent Souleymane (Photo: Instragram)

En plus de son discours haineux envers les homosexuels, d’Israël ou encore des juifs, la ville craignait un risque de débordement et de violence "de la part des militants d’extrême droite aux vues des réactions sur les réseaux sociaux".

