Les travaux en cours et les chantiers à éviter à Lyon

Voies Lyonnaises, tramways, requalification des voiries…Les projets entrent en phase de travaux durant l'été, période propice à leurs réalisations.

Tout l'été, alors que la ville est plus calme et moins peuplée, les travaux battent leur plein, parfois au détriment des habitants, restés à Lyon pendant cette période estivale. A mi-mandat, l'objectif de la Ville est donc d'accélérer les travaux avant les prochaines élections de 2026. Quels chantiers sont encore en cours ? Et pour combien de temps ? On fait le point à Lyon.

Quai Saint-Vincent

La Métropole de Lyon réalise des travaux de réfection de la chaussée et de création d’un quai bus au niveau du quai Saint-Vincent, entre la rue des Augustins et le pont de la Feuillée. Pendant toute la durée du chantier, à partir du 15 juillet et pour une durée de 3 à 4 semaines, la circulation sera réduite à une voie entre la rue de la Martinière et le pont de la Feuillée.

Rue Garib aldi (7e)

Le tronçon concerné est entre la rue d’Arménie et la Grande Rue de la Guillotière. En cours, le comblement de la trémie, à l’angle avec Félix-Faure et Garibaldi. Les travaux devront durer jusqu’en 2026.

Rue Grenette (2e)

Renouvellement des réseaux assainissement et électricité et requalification de la chaussée. La rue est fermée à la circulation générale. Seuls les riverains et les véhicules de livraison des commerces peuvent traverser la rue.

Rue Émile Z ola (2e)

Poursuite de requalification de la voirie. Fin des travaux : début 2025.

Rue Simon Maup in (2e)

Végétalisation de la rue et requalification des revêtements. Livraison prévisionnelle fin août.

Rue de l’Ancienne Préfe cture (2e)

Poursuite du renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable puis requalification de la voirie. Les travaux de réseaux sont menés. Seuls les livreurs y ont accès. La rue sera requalifiée pour accueillir les bus et les vélos.

Route de Vienne (7e)

La livraison de la Voie-Lyonnaise est prévue à l'automne. Le double sens automobile est conservé, mais le couloir de bus sera interrompu. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2025

Route de Genas

Une piste cyclable à double-sens côté pair de la rue/côté hôpital de 2,4 km est

en cours d’aménagement sur la route de Vienne. Du même côté, une bande végétale sera créée sur les stationnements entre les rues Audibert et Lavirotte et Henri Barbusse.

Lyon 5e

Expérimentation à partir de la fin de l’été. Des travaux préalables seront entrepris pour permettre l’expérimentation des nouvelles mobilités dans le 5ème arrondissement de Lyon. Il est prévu de fermer la circulation de la montée

du Chemin Neuf (sauf aux ayants droit). La rue de l’Antiquaille sera mise à sens unique entre la rue Pierre Marion et la montée Decourtray, et le trottoir sera élargi côté Ouest pour sécuriser le cheminement des piétons.

Les travaux à Villeurbanne

En 2026, le prolongement du T6 permettra de relier les Hôpitaux-Est à La Doua en 20 minutes grâce à 5,6 km de voie nouvelle et la création de 10 nouvelles stations.

Cet été, le chantier franchira une étape importante avec les travaux de raccordement du T6 aux lignes T1 et T4 à la Doua. Une opération qui consiste à poser les appareils de voie qui permettront les aiguillages des tramways.

Une opération de raccordement similaire se déroule actuellement sur le chantier du T9 place Charles Hernu à Charpennes. La ligne T9 qui reliera à terme Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes, circulera sur les infrastructures existantes de T1/ T4 entre Croix-Luizet et Charpennes.

En parallèle, les travaux continuent à CroixLuizet pour la reconfiguration du pont du Roulet et la réalisation des piles du futur pont dédié au tram T9 et aux modes actifs (piétons, vélos).