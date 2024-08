Deux athlètes de la région lyonnaise vont défendre leur place en voile et basket pour cette dernière semaine de jeux.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté avec succès vendredi 26 juillet. Et parmi les 571 athlètes de la délégation française, ils sont près de 40 à venir de Lyon ou à être affiliés à un club de la région lyonnaise. Pour ce onzième jour de compétition, deux d'entre eux vont concourir en voile et basket.

Les deux Lyonnais en lice aujourd'hui

En voile, l'étudiante de l'INSA Louise Cervera continue de porter les couleurs de Lyon. L'athlète jouera ainsi la finale féminine de dériveur à 14h40 lors de la course pour la médaille. Arrivée 22e lors de la course 9 ce lundi, elle a pu se qualifier dans le top 10 et rester dans la compétition grâce à ses bons résultats aux courses précédentes.

Les Jeux continuent également pour le basketteur lyonnais Nando de Colo. Intégré à l'équipe de France de basket, il affrontera le Canada en quarts de finale du tournoi masculin à 18 heures. Les bleus tenteront donc d'obtenir une place pour la demi-finale du 8 août.

Pour rappel, quelques autres athlètes lyonnais jouaient ce lundi. Parmi eux, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon a obtenu la 12e place en finale. Côté football, la France s'en est mieux sortie et a battu l'Egypte en demi-finale. Elle se qualifie ainsi pour la grande finale du 9 août contre l'Espagne.

Lire aussi : Les Bleus arrachent leur place en finale à Lyon après leur victoire en prolongation contre l’Egypte