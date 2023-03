Les tracés de trois Voies lyonnaises votés au conseil de la Métropole de Lyon

Le tracé de trois Voies lyonnaises a été approuvé lors du conseil de la Métropole de Lyon ce lundi 27 mars.

Ce lundi 27 mars, les élus du conseil de la Métropole de Lyon ont adopté les tracés de trois Voies lyonnaises qui parcourront huit communes. Le vote portait sur l'approbation du bilan des concertations sur les tracés des Voies lyonnaises 3, 4 et 8, ainsi que sur le lancement des travaux.

Les travaux pour ces trois autoroutes vélo démarreront en septembre prochain et s'étaleront jusqu'à début 2026. La ligne 3, la plus longue du réseau, reliera ainsi Quincieux et Genay à Givors pour une longueur totale de 57 km. La concertation portait elle seulement sur les 7 km reliant l'île Barbe à Perrache. Les travaux d'aménagement débuteront en septembre et s'achèveront en septembre 2025 pour un montant de 5 millions d'euros.

Voie lyonnaise n°3 dans le 5e arrondissement de Lyon.

La concertation autour de la ligne 4, qui reliera Lissieu à Villeurbanne dès 2026, portait sur la partie comprise entre le rond-point de la porte de Lyon à Limonest et la rue Mouillard à la porte de Vaise. Plusieurs tracés étaient proposés pour desservir le centre-ville de Champagne-au-Mont-d'Or, c'est celui passant par l'avenue Lanessan puis par le boulevard de la République qui a été retenu.

Voie lyonnaise n°4 à Champagne-au-Mont-d'Or

Enfin, la concertation autour de la ligne 8, qui reliera la Tour de Salvagny à Bron sur 28 km, portait sur le secteur compris entre la Tour de Salvagny et l'avenue Victor-Hugo à Tassin-la-Demi-Lune. Les travaux sont prévus entre septembre 2023 et début 2026 pour un montant de 6,7 millions d'euros.