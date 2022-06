Sacré pour la première fois de son histoire Champion d’Europe, après sa victoire en finale de la Challenge Cup le 27 mai, le Lou Rugby a fêté son titre avec ses supporters devant l’Hôtel de Ville de Lyon ce mardi 7 juin.

Éliminés de la course aux play-offs ce week-end lors de la dernière journée du TOP 14, après leur défaite contre La Rochelle, les joueurs du Lou Rugby et leurs supporters se sont consolés ce mardi 7 juin en fêtant le premier titre de Champion d’Europe du club.

Lire aussi : Rugby - Challenge Cup : pourquoi le LOU est célébré si tard par la Ville de Lyon ?

Après avoir été reçus par le maire de Lyon à l’Hôtel de Ville, les joueurs et le staff du club lyonnais sont montés sur le balcon surplombant la place de la Comédie pour soulever le trophée argenté de la Challenge Cup, gagné le 27 mai contre le RC Toulon (30-12).

Les joueurs du @LeLOURugby célèbrent leur premier titre de Champion d’Europe sur le balcon de la @villedelyon devant les supporters lyonnais ! 🔴⚫️🐺🏆#challengecup #top14 pic.twitter.com/IQkTOlyps3 — Lyon Capitale (@lyoncap) June 7, 2022

Au son des tambours et sous les fumigènes rouges et noirs, les joueurs ont chanté pendant une dizaine de minutes avec les quelques centaines de supporters réunis à leurs pieds. Pas toujours raccords avec eux, "ils ont pas l’habitude" lâche en souriant une supportrice du club, mais le sourire aux lèvres les joueurs et le président du Lou se sont ensuite succédé au micro pour remercier leurs fans avant de prendre la direction des vacances.

Lire aussi : Rugby : Lyon domine Toulon et remporte la Challenge Cup