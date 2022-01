Challenge Cup : contre Trévise, le Lou Rugby veut assurer sa première place de groupe à Lyon

(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La réception des joueurs italiens du Benetton Trévise ce vendredi soir doit permettre aux Lyonnais de conforter leur première place dans la poule B du Challenge européen et surtout leur donner de la confiance pour la suite.

Désireux de terminer en pôle de la poule de B du Challenge européen, les joueurs du Lou Rugby auront à coeur de bien faire ce vendredi soir, à partir de 21 heures, contre les Italiens du Benetton Trévise. L’absence de plusieurs joueurs, blessés, touchés par le Covid-19 ou laissés au repos en prévision du choc à venir contre Perpignan en TOP 14, Pierre Mignonni a du aménager son effectif.

Pour son quatrième et dernier match de poule avant les huitièmes de finale, prévus en avril, auxquels accéderont les trois premiers de chaque groupe, le Lou évoluera avec une charnière composée de Jean-Marc Doussain et Léo Berdeu, qui vient d’être appelé en équipe de France pour la première fois à l'occasion du Tournoi des Six Nations.