Les supporters de l'OM interdits de déplacement à Lyon

Les supporters de l'OM ont été interdits de déplacement à Lyon pour le match entre les deux Olympique du 22 septembre.

Ce sera le choc de la prochaine journée de Ligue 1. L'OL reçoit Marseille au Groupama Stadium dimanche prochain à 21h. Un choc qui se fera sans les supporters marseillais. Ces derniers ont en effet été interdits de déplacement dans le Rhône.

La préfecture a pris un arrêté, en date du 9 septembre, et qui devrait être complété, selon RMC Sport, par un arrêté d'interdiction de déplacement publié au journal officiel par le ministère de l'Intérieur.

"La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 22 septembre 2024 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon", est-il indiqué dans l'arrêté préfectoral.

Une rencontre à haut risque

La rencontre a été classé 4/5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH). Il y a tout juste un an, le 29 octobre 2023, le bus lyonnais qui se rendait au Vélodrome de Marseille avait été caillassé. Fabio Grosso, qui était alors entraineur de l'OL et un membre de son staff avait été gravement blessés et la rencontre avait du être reportée. Suite à ces évènements dramatiques, les supporters marseillais avaient déjà été interdits de déplacement pour le match retour au début de l'année 2024.