Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

La Drôme et l'Ardèche ont été placés en vigilance jaune pour vent violent par Météo France ce lundi.

Tandis que le vent du nord amenant une masse d'air très fraiche venue d'Islande a soufflé tout le weekend sur la vallée du Rhône, Météo France a placé deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour vent violent ce lundi.

Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche. Cette vigilance sera valable à partir de midi et jusqu'à la fin de la journée. Et devrait être valable également pour le début de la journée de mardi.