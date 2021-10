Les résultats du Run In Lyon, un Lyonnais vainqueur du semi-marathon

18 000 coureurs se sont élancés dans les rues de Lyon ce dimanche 3 octobre pour la 11e édition du Run In Lyon, qui proposait trois parcours aux participants. Le Caladois Pierre Barbet s’est imposé sur le marathon, quand sur le semi-marathon c’est le Lyonnais Igor Bougnot qui a passé la ligne en tête.

Annulée en 2020 à cause du Covid-19, la course Run in Lyon fêtait son grand retour ce dimanche entre Rhône et Saône. Près de 20 000 participants étaient attendus au départ, ils sont finalement 18 000 a s’être élancés à l’assaut des trois parcours proposés : le 10 km, le semi et le marathon.

L’épreuve reine de la 11e édition de cette grande fête de la course à pied, dans les rues de Lyon, à été remportée par le Caladois Pierre Barbet. À 33 ans, le natif de Villefranche-sur-Saône s’est imposé en 2h29’’30 sur les 42 km du parcours. Alexis Bonnin et Yohann Gacon complètent le podium chez les hommes, quand chez les femmes c’est Marta Zabbeni qui monte sur la première marche du podium, en 3h17’’12, entourée par Delphine Mohar et Sandrine Guerpil.

Un podium serré sur le semi

Les 21 km du semi-marathon ont été avalés en 01h07’’40 par le Lyonnais Igor Bougnot. À 29 ans, l’ingénieur-architecte, qui est également coureur sur piste, devance Lieux Romain, de seulement 29 secondes et Duncan Perillat-Amede. Du côté des féminines, c’est Pauline Di Nicolantionio qui s’impose en 01h23"06, devant Charline Micoud et Marine Paquet.

Le 10 km, la plus courte des épreuves de la journée, mais aussi la plus historique du Run In Lyon, à laquelle participent de nombreux amateurs a livré son verdict peu avant midi. Thomas Laurent a franchi la ligne d’arrivée en 30’38, suivi quelques minutes plus tard par la première féminine, la Grenobloise Léa Coninx (33’40). Les deux podiums sont complétés par Anis Benstiti et Nicolas Zalejski, chez les hommes, Louise Serban-Penhoat et Flora Perrin, chez les femmes.

Des élus lyonnais parmi les concurrents

Plusieurs élus lyonnais ont pris le départ du Run In Lyon ce matin, comme en attestent leurs photos souvenirs partagées sur les réseaux sociaux à l'issu de la course. C'est le cas notamment de Fabien Bagnon (01:43:54 - semi-marathon), vice-président de la Métropole de Lyon, de Sébastien Michel (00:44:29 - 10 km), le maire d’Écully, Marylène Millet (02:16:43 - semi-marathon), la maire de Saint-Genis Laval ou encore Rémi Zinck (03:56:54 - marathon), le maire du 4e arrondissement.

Semi-marathon du #RunInLyon bouclé en 1h34’08 avec les copains ce matin. Quel plaisir de retrouver l’ambiance et l’atmosphère de la course dans les rues de la belle ville de #lyon ! @Fabien_Bagnon @marymillet69 @JsChaillet pic.twitter.com/b5u0bI5ROP — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) October 3, 2021

Peu de temps pour s'entraîner et un vent fort, le marathon de #Lyon a été difficile...mais je suis arrivé au bout.

Merci aux bénévoles pour leur présence et bravo à l'ensemble des courreurs. #RunInLyon pic.twitter.com/GfDUIiPvMT — rémi zinck (@RemiZinck) October 3, 2021

Tous les résultats sont accessibles ici.

Lire aussi : Run in Lyon, c'est dimanche : près de 20 000 participants, les 3 parcours, tout ce qu'il faut savoir