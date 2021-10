Run in Lyon, c'est dimanche : près de 20 000 participants, les 3 parcours, tout ce qu'il faut savoir

Annulée en 2020 à cause de la covid, c'est le grand retour de la course Run in Lyon ce dimanche entre Rhône et Saône. Près de 20 000 participants sont attendus, en tout, sur les différents parcours : 10km, semi, marathon.

Entre 16 000 et 20 000 participants sont attendus pour cette édition, la 11e. Trois parcours sont proposés aux participants. Petits et grands. Débutants ou confirmés.

Le 10 km

La plus courte mais aussi la plus historique du Run In Lyon.

Le départ se fera en plein coeur du 5e arrondissement, devant l'historique Palais de Justice du Vieux-Lyon.

Les nombreux participants, qui partiront pour les 10km à partir de 11h15 (pour les élites) devront ensuite longer les quais de Saône jusqu'au nouveau pont Robert Schuman dans le 9e arrondissement de Lyon.

Ils remonteront ensuite la Saône de l'autre côté de la rive avant de tourner à gauche pour emprunter le tunnel de la Croix-Rousse par le "tube modes-doux" et arriver côté Rhône. Avant de traverser le fleuve par le pont De Lattre De Tassigny, revenir sur la Presqu'île par le Pont Morand, traverser la place des Terreaux et déambuler sur la rue de la Ré pour arriver à Bellecour.

Le semi-marathon

De nombreux lyonnais ont prévu de se heurter aux 21 km du "semi".

Une bonne partie sera identique au parcours du 10 km sauf que les quais de Saône seront beaucoup plus longs... Les participants iront jusqu'au pont Paul Bocuse, à Collonges.

A la clef : pas le Bocuse d'Or mais une grande satisfaction personnelle.

Les départs pour le semi sont prévus vers 8h dimanche matin.

Le marathon

Run In Lyon offre encore cette année l'occasion aux amateurs et professionnels de se défier dans l'épreuve la plus mythique de la course à pied. 42,195 km d'efforts pour arriver à bout de la boucle... et de soi-même.

Au programme : même départ et même arrivée que ses deux petites sœurs.

Cependant, les marathoniens devront passer par le pont Paul Bocuse (comme le semi-marathon) et feront un détour jusqu'au parc de la Feyssine, derrière la Cité Internationale.

Ensuite, une arrivée triomphale (ou en rampant, selon) attendra les participants à la place Bellecour.

Le réseau TCL évidemment perturbé

Des restrictions de circulation sont mises en place, notamment dans les secteurs Val de Saône, Presqu'île, et au niveau du Parc de la Tête d'Or.

Le réseau TCL sera notamment affecté et une vingtaine de lignes de bus verront leur parcours limités à partir de 5 heures du matin et jusqu'à la fin de l'événement dimanche (approximativement 17 heures).

Les métros seront renforcés en revanche. Ainsi, la ligne A circulera avec une fréquence de 5'45 minutes (au lieu de 7 à 11 minutes) et le métro D circulera avec une fréquence de 5'15 minutes (plutôt que 6 à 9 minutes le dimanche habituellement).

Retrouvez la liste des lignes de bus concernées :