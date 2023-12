Les réactions des députés du Rhône au vote de la loi sur l'immigration

Mardi 19 décembre, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi sur l’immigration. Dans le Rhône, cinq députés ont voté contre, dont Anne Brugnera, députée Renaissance. Découvrez les différentes réactions des quatorze députés du Rhône.

Après plusieurs rebondissements, le Sénat puis l’Assemblée nationale ont adopté le texte sur la loi immigration. Sur les 573 députés votants, 349 ont voté pour et 186 voix contre. Dans le Rhône, cinq députés ont voté contre, dont la députée Anne Brugnera (4e circonscription), illustrant la fracture au sein de la majorité sur cette loi adoptée grâce aux voix du Rassemblement National.

L’éloignement de deux députées Renaissance

L’adoption de cette loi fait des remous au sein de Renaissance. La députée Anne Brugnera (4e circonscription) a voté contre ce texte, tandis que Sarah Tanzilli, également députée Renaissance (13e circonscription) s’est abstenue. Chacune se sont expliquées dans des communiqués publiés sur leur compte X (ex-Twitter).

La première s’est justifiée en déplorant que "les idées du Rassemblement National" soient reprises par LR et, qu’en conséquences, "je ne peux me résoudre à les voir inscrites dans la loi. Je ne peux en conscience voter le texte issu de la CMP. Je suis consciente que celui-ci comporte certaines avancées, mais je choisis néanmoins de ne pas voter ce texte. Ce faisant, je reste fidèle à mes valeurs et loyale à mes électeurs lyonnais, opposés aux extrêmes", a conclu la députée.

#PJLimmigation

Je ne peux en conscience voter le texte issu de la #CMP

Mon communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/325H9pnzeI — Anne Brugnera (@AnneBrugnera) December 19, 2023

De son côté, Sarah Tanzilli dénonce "la gauche la plus bête du monde et une droite opportuniste et maladivement anti-immigrés." Elle déplore également un texte "tout à fait différent de celui qui nous fut présenté sur lequel on m’a demandé de m’exprimer. Il entre en contradiction avec mes valeurs sur de trop nombreux points pour que je puisse en conscience, en responsabilité, voter pour ce texte", avant de conclure "nous en sommes trop loin. Et la décision du Rassemblement national de voter ce projet de loi issu de la CMP l’atteste s’il en fallait."

Je me suis abstenue ce soir sur le projet de loi immigration. Mon communiqué ⬇️ pic.twitter.com/s0T8d6RUpx — Sarah Tanzilli (@sarah_tanzilli) December 19, 2023

Les autres députés Renaissance du Rhône, Thomas Rudigoz (1ère circonscription), Thomas Gassiloud (10e circonscription) et Jean-Luc Fugit (11e circonscription), ont quant à eux, voté le texte sans commentaire.

Lire aussi : Loi immigration : comment ont voté vos députés du Rhône ?

Les Républicains s’allient à la majorité

Les élus LR, qui avaient déjà voté contre la motion de rejet le 11 décembre dernier, ont continué d’apporter leur soutien à la majorité présidentielle hier lors du vote. Dans le Rhône, Alexandre Vincendet (7e circonscription), Nathalie Serre (8e circonscription) et Alexandre Portier (9e circonscription) ont tous voté le texte. Le député de la 9e circonscription, s’est félicité sur son compte X d’un texte "beaucoup plus fidèle à nos propositions."

Cette #CMP conclusive est une victoire pour @lesRepublicains. Le vote de la motion de rejet lundi dernier a permis de revenir à un #PJLimmigration beaucoup + fidèle à nos propositions ! #DirectAN — Alexandre Portier (@APortier69) December 19, 2023

Les députés MODEM Blandine Brocard (5e circonscription) et Cyrille Isaac-Sibille (12e circonscription) ont, eux aussi, voté le texte sans commentaire.

L’opposition en bloc de la gauche

De son côté, les députés EELV et LFI ont sans surprise rejeté massivement le texte de loi immigration. Le député écologiste Hubert Julien-Laferrière (2e circonscription) dénonce sur son compte X (ex-Twitter) un texte "qui exclut, stigmatise et fait de l'étranger le coupable de tous nos maux". Tout comme la députée écologiste Marie-Charlotte Garin (3e circonscription) qui décrit sur son compte X un "texte abjecte".

Les deux députés LFI, Gabriel Amard (6e circonscription) et Idir Boumertit (13e circonscription), ont eux aussi rejeté le texte de loi immigration. Gabriel Amard a par ailleurs comparé le texte de loi à un "texte lepeniste."

Ce soir, je vote contre la #LoiImmigration négociée entre le Gouvernement, la droite extrême et l’extrême-droite.

Un texte qui exclut, stigmatise et fait de l’étranger le coupable de tous nos maux.#DirectAN #PJLimmigration pic.twitter.com/2posTEEE3v — Hubert Julien-Laferrière (@hub_laferriere) December 19, 2023

On récapitule, on a un texte abjecte avec :

d’un côté des mesures du genre « pas d’hébergement d’urgence pour les sans papiers mais faut pas s’inquiéter parce-que le Président saisira le conseil constitutionnel pour enlever le pire » — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) December 19, 2023

La macronie fait voter un texte lepeniste avec les voix du RN. 349 votants - 88 RN = 261 (majorité 268)



25% des députés macronisme n’ont pas voté le texte de la honte.



Retrouvez les votes de votre député-e#DirectAN#LoiImmigration pic.twitter.com/zkMDqOTB5j — Gabriel Amard (@gabrielamard) December 19, 2023

Lire aussi : Loi immigration : Lyon 1, Lyon 2 et l'ENS tancent des mesures "indignes"