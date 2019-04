Les policiers du Rhône avertissent des dangers d'un nouveau défi

Nous sommes en 2019, ce n'est pas une défaillance de votre smartphone, n’essayez pas de régler l'image. Les policiers du Rhône avertissent des dangers du "Shell on challenge", un nouveau défi qui consiste à manger des emballages.

On a connu le défi qui consistait à avaler des capsules de lessive, celui de se déplacer, voire conduire, avec les yeux bandés, voici le "Shell on challenge", où comment manger des aliments avec leur emballage. Comme lors des autres modes, ceux qui remplissent le défi n'hésitent pas à se filmer et à publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Ils ingurgitent alors cartons, plastiques et tout autre emballage qui tombe sous la dent.

Ce mardi, les policiers du Rhône ont souhaité publier un conseil sur Twitter à propos de ce défi dangereux : "Le bisphénol A est connu pour influencer les hormones. Certaines substances chimiques contenues dans le PVC, sont associées à des cancers. Dites STOP !", accompagné d'une image où sont listées plusieurs pratiques comme le jeu du briquet, du foulard... et le texte : "Jeux dangereux. Mortels ces jeux ? Oui, pour de vrai". Désormais, ne reste plus qu'à attendre le "range ta trottinette correctement sur les trottoirs de Lyon challenge".