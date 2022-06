Les Nuits de Fourvière 2022 débutent ce jeudi soir à Lyon

Toujours très attendues et prisées des Lyonnais, les Nuits de Fourvière font leur retour sur la colline qui prie ce jeudi soir à 22 heures. Calogero, Mathieu Chedid, Nick Cave, Gael Faye, Agnes Obel ou encore Phoenix sont au programme de cette édition qui se déroulera jusqu’au 30 juillet.

Après deux années perturbées par la crise sanitaire les Nuits de Fourvière font leur retour au théâtre Gallo Romain ce jeudi 2 juin à 22 heures. Pendant 59 jours, jusqu’au 30 juillet, 173 représentations seront proposées aux Lyonnais, allant du théâtre, à la danse, en passant par la musique, l’opéra et cirque.

Une programmation foisonnante qui voit quelques grands noms de la scène internationale faire le déplacement jusqu’à Fourvière, à l’instar de Nick Cave & The Bad Seeds (les 6 et 7 juin), Agnes Obel (le 25 juillet), Moderat (le 11 juin) ou encore l’infatigable Patti Smith (le 23 juin). Dès ce soir et jusqu’au 4 juin il ne faudra pas manquer Le Tartuffe ou l’hypocrite de Molière dans sa version initiale et autrefois interdite, interprété par la troupe de la Comédie-Française en plein air.

Un plateau alléchant

Parmi les grands noms de l’été on retrouvera notamment le pianiste Sofiane Pamart aux côtés du chanteur Gaël Faye, Dutronc père et Dutronc fils sur la scène du Grand Théâtre, Chilly Gonzales, The Smile, M, Julien Clerc Juliette Armanet, Abd Al Malik, Andrew Bird épaulé par l’Orchestre national de Lyon, mais aussi Marcus Miller, Jorge Drexler, Lipstick Queens. Du côté des spectacles, en danse le Roméo et Juliette contemporain proposé par le Français Benjamin Millepied ne devrait pas manquer d’attirer les foules à la toute fin du festival (les 28 et 29 juillet).

Toutes les représentations ne sont pas complètes et des billets sont encore en vente ici.