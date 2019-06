Les meilleurs spots pour jouer à la pétanque à Lyon

Avec les beaux jours, l'envie de ressortir les boules du placard titille plus d'un Lyonnais. Mais encore faut-il savoir où aller taper ses carreaux dans une capitale des Gaules qui prend des airs méridionaux lors des longues soirées d'été. Lyon Capitale vous livre quelques-uns de ses meilleurs coins.

Badauds sur berges et bateaux sur l’eau, chapeau sur la tête et chemise ouverte. Lyon se la joue sudiste quand vient l’été. Porte du soleil pour les Parisiens, dernière frontière avant le grand Nord pour les Marseillais, le débat reste à trancher. Mais au risque de provoquer le rictus des Méridionaux de naissance, la capitale des Gaules se mue en boulodrome à ciel ouvert l’été venu. De la classique pétanque provençale, au très bobo Molky scandinave en passant par le méconnu jeu de palet breton, les parcs se peuplent de tireurs et pointeurs en tout genre. Mais encore faut-il trouver le lieu idéal pour une longue soirée conviviale. Ni trop ensoleillé, ni trop ombragé, tranquille mais animé... Un vrai Graal. C'est pourquoi Lyon Capitale vous livre quelques-uns de ses meilleurs coins pour taper quelques carreaux. N'hésitez pas à nous donner les vôtres en commentaire.

Place Colbert (1er arrondissement)

C'est un des spots les plus courus du premier arrondissement. Et pour cause, les boulodromes de la place Colbert, ont un voisinage avantageux, avec plusieurs bars, et une vue appréciable, avec les Alpes en toile de fond quand le temps est dégagé. Le tout dans l'ambiance détendue des Pentes. Un petit coin de bonheur qui se mérite, après avoir grimper la très pentue montée Saint Sébastien et gravi quelques volées de marches pour finir.

Quai Rambaud (2e)

Oui, il est encore possible de jouer à la pétanque dans le 2e arrondissement ! Si la place Bellecour accueillera cette année encore le tournoi bouliste de Pentecôte, la semaine prochaine, c'est un peu plus au sud que les amateurs se régalent au quotidien. Passé l'échangeur de Perrache, côté Saône, le quai Rambaud, avec ses petits graviers et ses immenses tables de bois semble avoir été conçu pour la pétanque.

Quai Fulchiron (5e)

Le cadre est grandiose mais le terrain couru. Il faudra vous y prendre tôt pour pouvoir jouer devant la carte postale de Lyon et les façades colorées du quai Fulchiron soulignées par la Saône émeraude. Quelques chanceux arrivent à taper la boule entre les bancs publics, au niveau de l'église Saint-Georges. La tâche s'annonce encore plus ardue cette année, avec les travaux d'aménagement (lire ici).

Place Lieutey (6e)

Avalanche de cochonnets dans le très propret 6e arrondissement. La place Maréchal Lieutey se transforme en boulodrome géant les soirs d'été. Dans une ambiance conviviale autour de quelques pelouses appréciées des plus petits et d'une fontaine aussi belle que rafraîchissante. Un spot ensoleillé pour les apéros à rallonge.

Claude Bernard (7e)

Le 7e arrondissement, c'est un peu la capitale de la pétanque à Lyon. Des boulodromes des quais de Rhône, à hauteur de l'université Claude Bernard, à la place Mazagran, sans oublier l'infini parc Blandan, aucun problème pour trouver quelques mètres carrés à soi. C'est d'ailleurs dans cet arrondissement que s'est installé le 27 Madeleine, bar-restaurant guinguette tenu par un ancien champion de pétanque. On y tape évidemment la boule !

Place Ambroise Courtois (8e)

Une impression de petit village provençal au coeur de Lyon. Les anciens assis sur leurs chaises avec la petite chamoisine dans la poche pour essuyer les boules à chaque manche, les enfants qui courent et les parents qui sirotent en terrasse... La place Ambroise Courtois a quelques chose d'indescriptiblement typique. Un lieu très agréable en plein 8e arrondissement, à deux pas de l'institut Lumière.

